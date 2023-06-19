«РВ»: российские бойцы начинили трофейный танк тротилом и отправили в сторону противника

По данным журналистов, военные ВС РФ захватили вражескую технику в районе Марьинки. После они приняли решение «заправить» танк взрывчаткой, эквивалентной шести тоннам в тротиловом эквиваленте, и отправить на вражеские позиции. По пути машина подорвалась на мине, но все равно сумела повредить вражеские позиции.