Британские журналисты узнали о подготовке белорусских диверсантов для свержения Лукашенко

По данным СМИ, несколько сотен белорусов обучаются в тренировочных центрах в Познани, которые созданы бывшими представителями силовых ведомств Белоруссии. Один из боевиков прокомментировал деятельность группы, подчеркнув, что власть в стране невозможно поменять «мирным путем».