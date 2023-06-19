Британские журналисты узнали о подготовке белорусских диверсантов для свержения Лукашенко

Белорусские вооруженные формирования в Польше готовятся к силовому свержению президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в статье британского издания The Sunday Times.
По данным СМИ, несколько сотен белорусов обучаются в тренировочных центрах в Познани, которые созданы бывшими представителями силовых ведомств Белоруссии. Один из боевиков прокомментировал деятельность группы, подчеркнув, что власть в стране невозможно поменять «мирным путем».
Журналисты напомнили, что организация BYPOL ранее взяла на себя ответственность за диверсию в отношении российского самолета, находящегося на белорусском аэродроме Мачулищи. Они отметили, что группа диверсантов состояла из бывших сотрудников спецслужб страны.