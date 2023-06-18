С Новым Годом!

Старовойт: ВСУ не имеют возможностей для вторжения в Курскую область

Армия
Старовойт: ВСУ не имеют возможностей для вторжения в Курскую область

Вооруженные силы Украины не имеют возможности для полномасштабного вторжения в Курскую область. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, сейчас есть угроза проникновения диверсионно-разведывательных групп в Курскую область. В связи с этим региональные власти провели детальный разбор прошлых нападений ДРГ в соседних Брянской и Белгородской областях.

Главы всех сельсоветов и районов осведомлены, какие меры принимать и как действовать с погрануправлением и военными, отметил Старовойт. Также были закреплены эвакуационные планы и проведен подомовой обход, чтобы установить количество людей и их местонахождение.

#курская область #всу #дрг