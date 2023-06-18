Представительство ДНР: женщина подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке

Женщина подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Информация о пострадавшей поступила по оперативным линиям СЦКК ДНР 18 июня. Женщина 1987 года рождения получения ранение.
Противопехотная мина «Лепесток» предназначена для повреждения ног. Она срабатывает, когда человек на нее наступает. Постпредство России при ООН ранее опубликовало письмо о применении Вооруженными силами Украины мин «Лепесток» против гражданского населения Донбасса.