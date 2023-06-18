Представительство ДНР: женщина подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке

Противопехотная мина «Лепесток» предназначена для повреждения ног. Она срабатывает, когда человек на нее наступает. Постпредство России при ООН ранее опубликовало письмо о применении Вооруженными силами Украины мин «Лепесток» против гражданского населения Донбасса.