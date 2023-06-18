Пригожин рассказал о поддержке ветеранов боевых действий со стороны ЧВК «Вагнер»

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» могут обратиться за поддержкой в колл-центр военной компании. Об этом рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин, комментарий опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.
Редакция Telegram-канала «Срочно и точка» поинтересовались у создателя военной компании, осведомлен ли он о случаях вымогательства денежных средств у вернувшихся с фронта бойцов ЧВК «Вагнер» в ХМАО. Он ответил, что не был в курсе об этих правонарушениях, добавив, что в случае необходимости штурмовики могут обратиться за помощью в «Лигу защиты интересов ветеранов локальных конфликтов и войн» или колл-центр «оркестра».
«Для помощи ветеранам боевых действий существует "Лига защиты интересов ветеранов локальных конфликтов и войн", которую возглавляет Трошев Андрей Николаевич, Герой России. Она занимается поддержкой этой категории бойцов. Кроме этого, существует колл-центр, в который регулярно поступают несколько тысяч звонков и в который задают любые вопросы, которые возникают у наших бывших бойцов ЧВК "Вагнер"», – сказал Пригожин.
Основатель военной компании предположил, что столкнувшиеся с вымогательством бойцы смогли урегулировать проблему с местными органами власти. По его словам, полицейские охотно идут навстречу ветеранам.