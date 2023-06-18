Пригожин рассказал о поддержке ветеранов боевых действий со стороны ЧВК «Вагнер»

Редакция Telegram-канала «Срочно и точка» поинтересовались у создателя военной компании, осведомлен ли он о случаях вымогательства денежных средств у вернувшихся с фронта бойцов ЧВК «Вагнер» в ХМАО. Он ответил, что не был в курсе об этих правонарушениях, добавив, что в случае необходимости штурмовики могут обратиться за помощью в «Лигу защиты интересов ветеранов локальных конфликтов и войн» или колл-центр «оркестра».