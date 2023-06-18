Президент Чехии Павел исключил членство Украины в НАТО до завершения конфликта

Украине не стоит рассчитывать на вступление в НАТО до завершения вооруженного конфликта на ее территории. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.
В эфире телеканала CNN Prima NEWS европейский лидер призвал дать Киеву лишь некие гарантии на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе
«Я не думаю, что процесс вступления Украины в НАТО мог бы начаться в то время, когда этот конфликт еще происходит. И украинцы сами понимают, что это невозможно», — отметил Павел.
Также глава государства высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, у Киева есть лишь один шанс на успешную атаку.