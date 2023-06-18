СNN: украинская армия рассматривает Запорожье в качестве главной цели контрнаступления

Наступление ВСУ на город Запорожье, который власти Украины рассматривают в качестве главной цели, является сложной задачей, сообщает телеканал СNN.
Отмечается, что наступательная операция украинской армии не достигла той динамики, которую ожидали на Западе. Действия ВСУ, по мнению экспертов, похожи на «прелюдию» к чему-то более масштабному.
Подчеркивается, что Киев сосредоточил свое внимание на Запорожье, однако ВСУ будет очень трудно пробить многослойную оборону ВС РФ. Украинские войска пытаются действовать решительно и на других участках линии соприкосновения, однако достичь какого-либо успеха им нигде не удается.