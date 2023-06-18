СNN: украинская армия рассматривает Запорожье в качестве главной цели контрнаступления

Подчеркивается, что Киев сосредоточил свое внимание на Запорожье, однако ВСУ будет очень трудно пробить многослойную оборону ВС РФ. Украинские войска пытаются действовать решительно и на других участках линии соприкосновения, однако достичь какого-либо успеха им нигде не удается.