Стало известно, какие факторы могут замедлить развитие Северного морского пути

Развитие Северного морского пути — один из приоритетов российской экономики, но оно замедлилось из-за ряда причин. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает «ФедералПресс».
Так, к 2026–2027 годам СМП должен достичь объемов транспортировки в 100 миллионов тонн, к 2031-му — в 200 миллионов тонн, особенно благодаря инвестициям таких компаний, как «Роснефть», «Норникель», «Новатэк» и «Газпром нефть».
Регулярный грузовой поток должен быть обеспечен флотом, для чего в РФ сейчас строятся ледоколы. Но страна на сегодняшний день не обладает достаточными мощностями для строительства всех необходимых кораблей.
Другой трудностью стал дефицит доступа к зарубежным технологиям, однако эта проблема должна быть решена в течение года.