Американские компании рискуют обанкротиться на фоне увеличения долгов и ключевой ставки

Общая сумма долгов предприятий в США вырастет до 260 миллиардов долларов к 2024 году. Этот фактор, помимо увеличения ключевой ставки, сможет привести к банкротству американского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.
При дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики со стороны ФРС США в рамках борьбы с инфляцией финансовое положение американских бизнесменов может сильно ухудшиться.
Тогда у предприятий появятся трудности с выплатой кредитов, взятых во время мировой пандемии COVID-19, что приведет к многочисленным банкротствам, считают аналитики издания.