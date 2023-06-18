The Guardian: США усомнились в кандидатуре Уоллеса на пост генсека НАТО

США скептически относятся к кандидатуре министра обороны Британии Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, пишет The Guardian.
Отмечается, что его кандидатура взывает сомнения у американской стороны, потому что некоторые представители Пентагона недовольны Уоллесом из-за его мер по Украине. Кроме того, в Евросоюзе не хотят принимать кандидата из страны, которая в него не входит.
«Некоторые в вооруженных силах недовольны тем, как он определяет темпы событий по вопросу Украины», — сказано в публикации.
Подчеркивается, что для получения должности генсека британскому министру потребуется твердое решение президента США Джо Байдена в его пользу.