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The Guardian: США усомнились в кандидатуре Уоллеса на пост генсека НАТО

Армия
The Guardian: США усомнились в кандидатуре Уоллеса на пост генсека НАТО

США скептически относятся к кандидатуре министра обороны Британии Бена Уоллеса на пост генсека НАТО, пишет The Guardian.

Отмечается, что его кандидатура взывает сомнения у американской стороны, потому что некоторые представители Пентагона недовольны Уоллесом из-за его мер по Украине. Кроме того, в Евросоюзе не хотят принимать кандидата из страны, которая в него не входит.

«Некоторые в вооруженных силах недовольны тем, как он определяет темпы событий по вопросу Украины», — сказано в публикации.

Подчеркивается, что для получения должности генсека британскому министру потребуется твердое решение президента США Джо Байдена в его пользу.

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