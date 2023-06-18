Le Parisien: ЕС пересмотрел темпы поставки оружия Киеву из-за проблем с наступлением ВСУ

Евросоюз был вынужден пересмотреть темпы поставок вооружения на Украину, так как ВСУ столкнулись с серьезными проблемами при попытке развернуть контрнаступление, сообщает Le Parisien.
Ссылаясь на главу европейской промышленности Тьерри Бретона, Брюссель намерен работать интенсивнее, чтобы до конца текущего года передать украинской армии миллион крупнокалиберных снарядов.
«Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов», — сказал Бретон в комментарии журналистам.
Он также признал, что рассчитывать на скорое завершение боевых действий не приходится, а из-за их высокой интенсивности решающим становятся именно поставки снарядов.