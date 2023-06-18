Власти Севастополя объяснили появление ярко-зеленого пятна у берегов Балаклавы

Появление ярко-зеленого пятна в бухте крымской Балаклавы могла вызвать проверка канализационных труб, заявил и.о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.
По его словам, для выявления утечек в трубах специалисты обычно используют специальный природный краситель. Во время проверки краситель заливают в систему, а в случае утечки он проявляется на грунте.
«В данном случае, видимо, попало в бухту Балаклавы», — подчеркнул чиновник в своем Telegram-канале.
Точная причина появления яркого пятна в море станет известна после результатов лабораторного исследования. Для анализа уже взяты пробы воды, резюмировал Горлов.