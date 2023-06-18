Украинская сторона отказалась от мирного договора с Россией, который был подписан в Стамбуле под давлением Запада. Такое заявление сделал член правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Напомним, российский президент Владимир Путин продемонстрировал соглашение о мире с Киевом лидерам африканских стран на встрече в Санкт-Петербурге. По словам Гердта, Соединенным Штатам не нужен был мир между этими двумя странами.
«Война не нужна была ни России, ни Украине, ни Европе. Но есть кураторы, цель которых была поставлена, и они ее достигали, они ее выстраивали годами: это втянуть два братских народа в кровавый конфликт, чтобы ослабить Россию и усилить свое влияние на Европейском континенте», — пояснил политик в ходе беседы с «Известиями».
Гердт отметил, что западные страны идут по пути эскалации конфликта. От их действий существенно возрастает риск начала третьей мировой войны, резюмировал он.