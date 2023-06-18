Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Китая и США достигли минимальной исторической отметки

Нынешние отношения Китая и Соединенных Штатов достигли самой низкой отметки в истории. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Выступая на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дипломат негативно отозвался о сложившейся ситуации.
«Это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества», — подчеркнул глава МИД.
Американский дипломат посетил КНР 18 июня. В ходе переговоров он сообщил, что США намерены и дальше отстаивать свои интересы.