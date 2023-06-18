В отношении члена Общественной палаты Красноруцкого составили протокол за пьяный авиадебош

Стражи порядка составили административный протокол в отношении члена Общественной палаты России и председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого после пьяного дебоша на борту самолета.
По данным правоохранителей, все произошло накануне на борту авиалайнера, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Красноруцкий нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и не хотел выполнять их требования. В момент ЧП чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.
После посадки в Шереметьево в отношении дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Он предусматривает штраф или административный арест на 15 суток.