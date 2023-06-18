В отношении члена Общественной палаты Красноруцкого составили протокол за пьяный авиадебош

По данным правоохранителей, все произошло накануне на борту авиалайнера, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Красноруцкий нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и не хотел выполнять их требования. В момент ЧП чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.