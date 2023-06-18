Госдеп США сообщил об откровенном разговоре Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом

Госдеп Соединенных Штатов сообщил об откровенном разговоре американского государственного секретаря Энтони Блинкена с нынешним главой китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ганом.
Американский политик провел конструктивную беседу с китайским коллегой, указали в министерстве. Также Блинкен во время общения обратил внимание на важность дипломатии и открытости по всему ряду вопросов, отметили в Госдепе.
Ранее представитель дипломатического ведомства официального Пекина в Лондоне осудил переговоры между заместителем руководителя МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата и министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан.