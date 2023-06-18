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Офис Зеленского: Второе минское соглашение затруднило попытки достичь согласия с Россией

Украина
Офис Зеленского: Второе минское соглашение затруднило попытки достичь согласия с Россией

Второе минское соглашение 2015 года ухудшило возможность достичь договоренности с официальной Москвой. Соответствующее заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Его слова приводит издание Wall Street Journal. По мнению Ермака, киевский режим в настоящее время не нуждается в посредниках.

«Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что рано или поздно Зеленского посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

#андрей ермак #Украина #россия