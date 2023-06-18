Второе минское соглашение 2015 года ухудшило возможность достичь договоренности с официальной Москвой. Соответствующее заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Его слова приводит издание Wall Street Journal. По мнению Ермака, киевский режим в настоящее время не нуждается в посредниках.
«Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что рано или поздно Зеленского посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.