Британское руководство подверглось жесткой критике на просторах интернета. Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за намерений Лондона вынудить миллиардера Романа Абрамовича перечислить деньги киевскому режиму.
Ранее Правительство Соединенного Королевства решило направить украинской власти финансовые средства, которые были получены Абрамовичем после продажи футбольного клуба «Челси». Однако предприниматель ставить свою подпись в соответствующих документах отказался. Эта история настолько взбесила пользователей интернет-пространства, что они сразу же осудили Лондон за попытку оказать давление на бизнесмена.
«Абсолютный скандал. Ничего не подписывай, Роман, пусть деньги гниют на счету в банке, пока здравомыслие не восстановится», — заявил читатель.
«Тогда Тони Блэр и Джордж Буш должны продать свои дома и отдать их гражданам Ирака», — сыронизировал другой.
«Теперь, чтобы довести ситуацию до абсурда, они еще и указывают ему, что делать с деньгами», — возмутился еще один.
Ранее сообщалось, что Белый дом диктует Украине свою позицию. Такими наблюдениями поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.