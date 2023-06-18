Читатели Daily Mail осудили Лондон за попытку передать деньги с продажи «Челси» Украине

Ранее Правительство Соединенного Королевства решило направить украинской власти финансовые средства, которые были получены Абрамовичем после продажи футбольного клуба «Челси». Однако предприниматель ставить свою подпись в соответствующих документах отказался. Эта история настолько взбесила пользователей интернет-пространства, что они сразу же осудили Лондон за попытку оказать давление на бизнесмена.