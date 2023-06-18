«Саудовская Аравия превыше всего». Как США потеряли главного союзника на Ближнем Востоке

Решение Вашингтона о сокращении своего присутствия на Ближнем Востоке в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона заставило Саудовскую Аравию задуматься об отказе от союза с США, а также начать поиск возможных путей по нормализации отношений с Ираном. Кроме того, наследный принц смог вернуть Сирию в Лигу арабских государств.