«Саудовская Аравия превыше всего». Как США потеряли главного союзника на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд успешно проводит новую политику, которая позволит покончить с зависимостью страны от США. Такой вывод сделали журналисты японского издания Wedge Infinity.
Обозреватели отметили, что одним из первых решений аравийского правителя на международной арене, шедшее в разрез с политикой Запада, стало сближение с ранее враждебным Ираном. Достижение договоренностей о нормализации отношений с Тегераном оказалось неожиданным для Вашингтона, как и его главного союзника на Ближнем Востоке — Израиля.
Предпосылки для этого шага были заложены еще в 2019 году, когда Мухаммед бен Салман столкнулся с угрозой сокращения объемов добычи нефти из-за нападений группировок хуситов. Данные подразделения фактически контролируют Йемен и пользуются поддержкой Ирана.
Решение Вашингтона о сокращении своего присутствия на Ближнем Востоке в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона заставило Саудовскую Аравию задуматься об отказе от союза с США, а также начать поиск возможных путей по нормализации отношений с Ираном. Кроме того, наследный принц смог вернуть Сирию в Лигу арабских государств.
Напомним, что членство Дамаска в организации было приостановлено в 2011 года из-за репрессий против оппозиционных сил в стране в ходе развернувшейся гражданской войны. Именно Мухаммед бен Салман смог добиться восстановления статуса соседа, несмотря на многочисленные протесты Катара и других государств.
Обособление от Вашингтона заметно и в нефтяной промышленности, являющейся ключевой для королевства. Так, 4 июня группа стран ОПЕК+, где Эр-Рияд обладает значительным влиянием, согласилась продлить действие соглашения о скоординированном сокращении добычи нефти на один год.
«Эту независимую политику, которая ставит интересы королевства на первое место, можно охарактеризовать как "Саудовская Аравия превыше всего". Она напоминает политику бывшего президента США Дональда Трампа, который находился с наследным принцем в хороших отношениях», — говорится в статье.
В свою очередь, Соединенные Штаты неоднократно проваливали попытки наладить отношения с Саудовской Аравией. Во время своей избирательной кампании президент США Джо Байден обвинил Аль Сауда в убийстве журналиста-диссидента Джамаля Хашогги, а также пообещал «сделать его изгоем».
Однако рост инфляции, затронувший цены на бензин, в итоге вынудил американского президента нанести визит в Саудовскую Аравию с просьбой увеличить добычу нефти. Ожидаемо, миссия американского лидера не увенчалась успехом. Три месяца спустя ОПЕК+ приняло противоположное решение.
«Президент США приехал в Саудовскую Аравию и даже поклонился наследному принцу, но в результате оказался унижен. Тот факт, что разъяренный американский лидер намекнул на возмездие, сказав, что пересмотрит отношения с Эр-Риядом, показывает масштабы его потрясения», — объяснили журналисты.
Жесткое отстаивание национальных интересов наследным принцем заставило Соединенные Штаты поменять стратегию. Теперь Вашингтон использует тактику налаживания контактов, чтобы умиротворить Эр-Рияд и не допустить его переход на сторону России и Китая.
«Если США собираются конкурировать с Китаем и Россией, они не могут позволить себе исключить из своих рядов такого мощного партнера, как Саудовская Аравия», — заключили аналитики.
В итоге королевство посетили директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, координатор по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Однако это не повлияло на позицию Саудовской Аравии. Наоборот, в общении с госсекретарем США Энтони Блинкеном саудиты заявили, что будут и дальше проводить новую многовекторную политику.
Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии ведут переговоры по присоединению к Новому банку развития БРИКС.