Китайское посольство осудило Британию за нарушение международных норм в отношении КНР

Представитель дипломатического ведомства официального Пекина в Лондоне прокомментировал переговорный процесс между заместителем руководителя МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата и министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан.
Дипломат осудил британскую сторону за нарушение международных норм в отношении КНР. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице китайского консульства.
«Это действие является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен должен посетить Тайвань после рабочего визита в Пекин. Об этом заявила группа конгрессменов США от Республиканской партии.