MW: поставки западных танков Украине раскрыли весь потенциал российского ПТРК «Корнет»

США и их союзники по НАТО помогли раскрыть весь потенциал российского ПТРК «Корнет», когда решили поставлять Украине свою бронетехнику, пишет Military Watch.
Как подчеркнули аналитики американского издания, принятый на вооружение в 1998 году комплекс «остается грозным оружием», способным эффективно уничтожать произведенные в США бронемашины Bradley, танки Abrams и немецкие Leopard.
Главной особенностью «Корнета», по мнению авторов, является боеголовка с тандемным зарядом. Кроме того, комплекс оснащен мощным тепловизором, который значительно превосходит иностранные аналоги.
Ранее в Минобороны РФ уже сообщали об уничтожении немецких танков Leopard, которые ВСУ использовали в рамках контрнаступления.