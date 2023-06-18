«Безлимитно»: Пригожин рассказал об обеспечении бойцов ЧВК «Вагнер» водой и продуктами в отличие от военных

Бойцам ЧВК «Вагнер» в сутки выдают по 4,5 литра воды, также они обеспечены всеми необходимыми продуктами, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Редакция издания MOS News попросила его прокомментировать появившиеся в Сети сообщения о том, что российским военным на разных направлениях не хватает питьевой воды, хотя Минобороны говорит об обратном. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
Согласно военным нормам, солдату выдается 1,5 литра питьевой воды в сутки, однако этого не хватит, если он находится на передовой, объяснил основатель «оркестра». По его словам, «вагнеровцам» выдается 4,5 литра воды в сутки исходя из опыта при ведении боевых операций.
«Когда солдат находится в казарме, 1,5 литра воды в сутки хватает. Когда солдат находится на передовой, расход жидкости, особенно в жаркую погоду, значительно выше. Поэтому 4,5 литра воды — это то, что необходимо любому солдату», — подчеркнул Пригожин.
Что касается продовольствия, то на многие вещи нормы просто не существует. Например, сухпайки боец забирает в том объеме, в котором считает нужным и может с собой унести, добавил Пригожин.
«Сигареты выдаются в любом количестве. Глюкозосодержащие продукты — конфеты, печенье — для того, чтобы можно было все время себя держать в энергетически-приподнятом состоянии, тоже безлимитно», — резюмировал он.
Евгений Пригожин ранее рассказал, что ЧВК «Вагнер» самостоятельно организовывает медицинское обслуживание всех раненых «музыкантов». В контракт входят такие медицинские услуги, как операция, реабилитация, протезирование и так далее. Кроме того, существуют специальные медико-реабилитационные центры ЧВК «Вагнер», где бойцы находятся в условиях четырехзвездочных гостиниц.