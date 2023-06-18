«Безлимитно»: Пригожин рассказал об обеспечении бойцов ЧВК «Вагнер» водой и продуктами в отличие от военных

Согласно военным нормам, солдату выдается 1,5 литра питьевой воды в сутки, однако этого не хватит, если он находится на передовой, объяснил основатель «оркестра». По его словам, «вагнеровцам» выдается 4,5 литра воды в сутки исходя из опыта при ведении боевых операций.