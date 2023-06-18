Кнутов: немецкая экономика не сможет функционировать без российского газа

Недавно руководитель TotalEnergies Патрик Пуянне сделал заявление о том, что государства Европы планируют и дальше закупать российский СПГ, несмотря на американские санкции. Евросоюз вновь столкнулся с проблемой нехватки газа, сказал Кнутов, а регион смог пережить прошлую зиму только благодаря теплой погоде. Но следующий отопительный сезон может стать в разы сложнее. Уменьшение потребления газа плохо повлияло на европейскую промышленность, отметил политолог.