Германская экономика терпит большие убытки в отсутствие газа из России. Такое мнение высказал политолог, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает РЕН ТВ.
Недавно руководитель TotalEnergies Патрик Пуянне сделал заявление о том, что государства Европы планируют и дальше закупать российский СПГ, несмотря на американские санкции. Евросоюз вновь столкнулся с проблемой нехватки газа, сказал Кнутов, а регион смог пережить прошлую зиму только благодаря теплой погоде. Но следующий отопительный сезон может стать в разы сложнее. Уменьшение потребления газа плохо повлияло на европейскую промышленность, отметил политолог.
По его мнению, хуже всего пришлось Германии, так как преимуществом промышленности этой страны был недорогой российский газ, без которого немецкая экономика буквально трещит по швам. Поэтому местные предприниматели заинтересованы в больших объемах российского топлива, даже СПГ.