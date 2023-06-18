Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о возможности освободить Херсон

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о возможности освободить Херсон. Об этом политик написал на личной странице в Telegram.
По его словам, освобождение региона является сложной задачей.
«Сегодня в четвертый раз за последние два с половиной века Херсон вновь стал ключевой точкой южнорусской истории, центром борьбы за Новороссию», — подчеркнул врио губернатора.
Напомним, что Херсонская область «была оккупирована украинскими националистами». Об этом рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.