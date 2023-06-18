Le Monde: инструкторам НАТО запретили поддерживать связь с бойцами ВСУ после обучения

В публикации отмечается, что после ряда неудач ВСУ на поле боя в ходе наступления многие стали высказываться о качестве подготовки украинских солдат, а также оценивать компетентность тех, кто их тренировал. Инструкторы НАТО рассказали изданию, что присланным во Францию военнослужащим не хватало организации.