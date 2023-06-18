Le Monde: инструкторам НАТО запретили поддерживать связь с бойцами ВСУ после обучения

Бойцы ВСУ проходят лишь краткосрочные курсы боеподготовки под руководством инструкторов НАТО, после которых западным военным запрещено поддерживать связь с обучаемыми, пишет Le Monde.
В публикации отмечается, что после ряда неудач ВСУ на поле боя в ходе наступления многие стали высказываться о качестве подготовки украинских солдат, а также оценивать компетентность тех, кто их тренировал. Инструкторы НАТО рассказали изданию, что присланным во Францию военнослужащим не хватало организации.
«Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали», — сообщил один из французских офицеров.
Он добавил, что солдатам ВС Франции запретили устанавливать с украинскими военными личные связи.