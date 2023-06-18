Ученые Каролинского института раскрыли пользу добавок с витамином К для здоровья пожилых

Пищевые добавки, в состав которых входит витамин К, способствуют здоровому старению. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института.
Специалистам удалось установить, что пищевые добавки с витаминами K1 или K2 помогают в борьбе с болезнью Альцгеймера, которая часто развивается в пожилом возрасте. Кроме того, они способствуют производству кишечных бактерий, играющих важную роль в ряде аспектов здоровья.
Эксперты отметили, что дефицит витамина К встречается крайне редко. Пока неизвестно, необходимы ли человеку дополнительные приемы этого вещества, передает журнал Nutrients.
Ключевым фактором, который определяет здоровье человека, по-прежнему является питание. Медики рекомендовали добавлять в рацион больше овощей, фруктов и цельного зерна.