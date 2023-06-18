Ученые Каролинского института раскрыли пользу добавок с витамином К для здоровья пожилых

Специалистам удалось установить, что пищевые добавки с витаминами K1 или K2 помогают в борьбе с болезнью Альцгеймера, которая часто развивается в пожилом возрасте. Кроме того, они способствуют производству кишечных бактерий, играющих важную роль в ряде аспектов здоровья.