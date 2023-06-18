Полиция Казахстана освободила заложников из здания банка в Астане

Завершилась операция по штурму отделения Каspi bank в Астане, где вооруженный мужчина захватил заложников. Как сообщила пресс-служба МВД республики, захватчик был задержан, а заложники освобождены и не пострадали.
Пресс-служба МВД республики также отметила, что всех освобожденных осмотрели медики — никто не пострадал.
Проводил переговоры с захватчиком и руководил действиями правоохранителей министр внутренних дел Марат Ахметжанов. По его словам, в ходе операции был применен слезоточивый газ. Задержанный мужчина был помещен в изолятор временного содержания, в ходе следствия будут установлены его мотивы и другие обстоятельства.
Министр подтвердил, что в помещении было семь заложников.