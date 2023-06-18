Политик Махумапело выступил за переговоры с НАТО из-за несамостоятельности Украины

По его словам, переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом должны возобновиться. Однако из-за несамостоятельности Украины разговаривать надо с Североатлантическим альянсом, указал Махумапело в ходе общения с журналистами.