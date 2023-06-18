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Политик Махумапело выступил за переговоры с НАТО из-за несамостоятельности Украины

Украина
Политик Махумапело выступил за переговоры с НАТО из-за несамостоятельности Украины

Глава комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело поставил киевский режим в неудобное положение.

По его словам, переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом должны возобновиться. Однако из-за несамостоятельности Украины разговаривать надо с Североатлантическим альянсом, указал Махумапело в ходе общения с журналистами.

«Миротворческую миссию стран Африки по поиску путей решения кризиса на Украине следует приветствовать, как и любую другую аналогичную инициативу», — объяснил политик.

Ранее сообщалось, что рано или поздно Украину посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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