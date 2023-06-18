Партия «Новые люди» выдвинула вице-спикера Госдумы Даванкова на выборы мэра Москвы

Заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков примет участие в гонке за должность мэра Москвы. Бороться за это кресло политик будет в качестве представителя партии «Новые люди».
За выдвижение парламентария на выборы от политической силы члены Московского отделения партии проголосовали единодушно. Соответствующие сведения озвучил глава «Новых людей» Алексей Нечаев.
«Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова», — сообщил он.
Напомним, что выборы столичного мэра состоятся 10 сентября. В этот день в России пройдет единый день голосования.