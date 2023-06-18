Россиянам рассказали о курсе рубля на следующей неделе

Курс российской нацвалюты вошел в оптимальный для экономики РФ коридор. Такое мнение высказал главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, передает «Российская газета».
По словам Васильева, прогнозируемый диапазон курса рубля на следующей неделе должен составить 82–86 единиц за доллар, 82–93 за евро и 11,5–12 рубля за юань.
В то же время вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума отметил, что самым оптимальным для экономики России станет курс, составляющий 80–90 рублей за доллар. Главный аналитик «Совкомбанка» считает, что в рамках этих значений рубль будет торговаться в ближайшие месяцы.