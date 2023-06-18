Россиянам рассказали о курсе рубля на следующей неделе

В то же время вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума отметил, что самым оптимальным для экономики России станет курс, составляющий 80–90 рублей за доллар. Главный аналитик «Совкомбанка» считает, что в рамках этих значений рубль будет торговаться в ближайшие месяцы.