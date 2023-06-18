Путин планирует провести встречу с выпускниками военных вузов на следующей неделе

Российский лидер Владимир Путин намерен провести встречу с выпускниками военных высших учебных заведений страны. Такая информация была озвучена в эфире телеканала «Россия-1».
Согласно обнародованным данным, беседа президента с новоиспеченными военнослужащими состоится на следующей неделе в Кремле. Помимо этого, 22 июня глава государства возложит цветы к могиле Неизвестного солдата.
Также, по информации журналистов передачи «Москва. Кремль. Путин», политик планирует провести совещание с российским кабинетом министров и членами Совета безопасности РФ.