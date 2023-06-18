Стала известна истинная цель украинского руководства в противостоянии с Москвой. Ее обнажила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По словам дипломата, в прошлом году киевский режим стремился всеми силами нарушить баланс в России. Однако все оказалось тщетным. Теперь перед руководством Украины стоит новая задача, сообщила Захарова журналистам телеканала «360».
«Задача киевского режима, которым руководят США — убить как можно больше русских. Это их миссия», — заявила дипломат на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее сообщалось, что коллективный Запад в борьбе с Москвой пожертвовал Евросоюзом. К такому выводу также пришла Захарова.