«И летом проблемы»: петербуржцы возмутились из-за отсутствия уборки тополиного пуха

Люди недовольны некачественной уборкой тополиного пуха и жалуются, что легковоспламеняющийся аллерген попадает даже в еду и напитки. Беды обрушились на головы рестораторов — никто не желает трапезничать на верандах. Издание iReactor рассказывает о ситуации более подробно.