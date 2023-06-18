«И летом проблемы»: петербуржцы возмутились из-за отсутствия уборки тополиного пуха

Смольный во главе с губернатором города Александром Бегловым не может справиться с нашествием «летнего снега». Соответствующее заявление сделали жители Санкт-Петербурга.
Люди недовольны некачественной уборкой тополиного пуха и жалуются, что легковоспламеняющийся аллерген попадает даже в еду и напитки. Беды обрушились на головы рестораторов — никто не желает трапезничать на верандах. Издание iReactor рассказывает о ситуации более подробно.
«Живу в Московском районе, тополиный пух буквально везде! В жаркий летний день я и мои друзья предпочитаем те рестораны, в которых полузакрытые террасы», — объяснила жительница Северной столицы.
«Зимой в Питер приезжаешь и переживаешь, чтобы сосулька на голову не прилетела или в гололед как бы ноги-руки не переломать. Но и летом сплошные проблемы» – отметила туристка из Адлера.
Напомним, власти Санкт-Петербурга в начале декабря вывели на улицы города на Неве менее 80 снегоуборочных машин. Правительство поступило таким образом, несмотря на очень плохие погодные условия.