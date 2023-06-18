Абхазия расширяет номерной фонд в стране ради туристов из России

Дипломат подчеркивает, что республика активно расширяет свой номерной фонд для привлечения российских туристов. Кроме того, власти Абхазии развивают инфраструктуру самых популярных курортных городов, чтобы сделать их еще доступнее для путешественников. По словам посла, Россия и Абхазия работают над открытием авиасообщения.