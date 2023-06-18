Абхазия расширяет номерной фонд в стране ради туристов из России

Абхазские предприниматели регулярно вводят в эксплуатацию новые частные отели, предназначенные для туристов. Об этом рассказал посол республики в России Алхас Квициниа.
Дипломат подчеркивает, что республика активно расширяет свой номерной фонд для привлечения российских туристов. Кроме того, власти Абхазии развивают инфраструктуру самых популярных курортных городов, чтобы сделать их еще доступнее для путешественников. По словам посла, Россия и Абхазия работают над открытием авиасообщения.
«На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии», — заявил он в интервью РИА Новости.
Квициниа также посоветовал россиянам, отправляющимся в Абхазию, посетить древние христианские храмы и крепостные сооружения. По его словам, жители республики очень гордятся своим культурным и историческим наследием.