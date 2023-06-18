Столтенберг указал на связь контрнаступления ВСУ с позициями Киева на переговорах с РФ

Украинское контрнаступление окажет влияние на позиции киевского режима в рамках диалога с Москвой. Такую точку зрения озвучил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По мнению политического деятеля, успешное проведение наступательных действий со стороны ВСУ позволит украинской власти добиться справедливого урегулирования конфликта. Соответствующими выводами генсек НАТО поделился с журналистами Welt am Sonntag.
«Тем больше у нее карт за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира», — подчеркнул Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Москва никогда не отказывалась от диалога по украинскому кризису. Об этом заявил президент России Владимир Путин.