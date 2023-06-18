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Bloomberg: Британия столкнется с резкой рецессией в случае роста ключевой ставки до 6%

Экономика
Bloomberg: Британия столкнется с резкой рецессией в случае роста ключевой ставки до 6%

Если Банк Англии повысит ключевую ставку до 6%, то Великобритания ощутит многочисленные негативные последствия, передает Bloomberg.

Среди таковых рецессия, массовые увольнения сотрудников британских компаний и предприятий, обострение финансовой нагрузки на домохозяйства и бюджеты бизнеса, рост ипотечных кредитов, риск неплатежеспособности со стороны корпораций.

При этом вероятность увеличения ключевой ставки до 6% в стране существует, отмечает информационное агентство со ссылкой на мнение участников финансового рынка.

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