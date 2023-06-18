Bloomberg: Британия столкнется с резкой рецессией в случае роста ключевой ставки до 6%

Если Банк Англии повысит ключевую ставку до 6%, то Великобритания ощутит многочисленные негативные последствия, передает Bloomberg.
Среди таковых рецессия, массовые увольнения сотрудников британских компаний и предприятий, обострение финансовой нагрузки на домохозяйства и бюджеты бизнеса, рост ипотечных кредитов, риск неплатежеспособности со стороны корпораций.
При этом вероятность увеличения ключевой ставки до 6% в стране существует, отмечает информационное агентство со ссылкой на мнение участников финансового рынка.