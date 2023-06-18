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Путин заявил об огромной работе СМИ по объединению россиян на фоне СВО

Украина
Путин заявил об огромной работе СМИ по объединению россиян на фоне СВО

Глава российского государства Владимир Путин заявил об огромной работе СМИ по объединению населения на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

По словам президента, в этом заключается преимущество россиян. Соответствующее видео обнародовали в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», — указал лидер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал решение Германии признать РФ самой серьезной угрозой противоречащим интересам официального Берлина.

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