«Наука не пострадала». Как ЕС отказался от сотрудничества с Россией в космосе

Эксперт также обратил внимание, что Соединенные Штаты в вопросе космического сотрудничества повели себя «более разумно». Вашингтон не стал предпринимать никаких ограничительных мер в отношении Международной космической стации. Вместе с этим, заметил Эйсмонт, хоть сейчас на Марсе и находятся американские аппараты, результаты исследований передаются российским ученым.