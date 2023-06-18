«Наука не пострадала». Как ЕС отказался от сотрудничества с Россией в космосе

Власти Европейского союза навредили собственной космической программе, отказавшись от сотрудничества с Россией. К такому выводу пришел ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью изданию Baltnews.
Ученый рассказал, что одним из приостановленных проектов был российско-европейский «ЭкзоМарс». Основной целью этой программы был поиск жизни на Марсе или следов ее существования в прошлом.
«Аппарат планировалось запустить в 2020 году, но европейцы вышли из проекта, хотя уже можно было кнопку запуска жать. Это печально, потому что была жесткая связка. Если бы у нас захотели это повторить, то сильно не сразу и с дополнительными затратами. Европейцам то же самое. Это получился в каком-то смысле самострел», — сказал он.
Эксперт также обратил внимание, что Соединенные Штаты в вопросе космического сотрудничества повели себя «более разумно». Вашингтон не стал предпринимать никаких ограничительных мер в отношении Международной космической стации. Вместе с этим, заметил Эйсмонт, хоть сейчас на Марсе и находятся американские аппараты, результаты исследований передаются российским ученым.
«Наука не пострадала. А европейцы погорячились», — считает аналитик.
В свою очередь Россия также не отказывается от развития в космической отрасли. По словам ученого, в самое ближайшее время, 11 августа 2023 года, состоится запуск аппарата «Луна-25», который поможет в исследовании спутника Земли.
«Через примерно четверо суток после старта, как мы планируем, аппарат достигнет поверхности Луны и начнет проводить свои наблюдения, измерения <…> Казалось бы, люди или роботы уже много раз были на Луне. Но еще не все изучено. Все бывали в экваториальных областях этой планеты. А сейчас мы перемещаемся, что тоже впервые, в южную полярную область. Там надеются найти то, что не смогли найти в экваториальных областях», — рассказал он.
Эйсмонт добавил, что российские ученые не ограничиваются исследованием только Луны. Параллельно этому разрабатывается проект «Венера-Д» — будущая автоматическая межпланетная станция для изучения одноименной планеты.
«Аппарат отправится к Венере, дальше он сбросит посадочный модуль, который достигнет поверхности планеты, и одновременно модуль, который какое-то время будет в атмосфере Венеры», — пояснил ученый.
Он напомнил, что последнее крупное изучение Венеры производилось 30 лет назад. С того времени технические возможности человечества серьезно улучшились. Новые приборы стали в несколько раз более чувствительными и способны предоставлять больше информации.
Ранее стало известно, что компания SpaceX, которую основал американский миллиардер Илон Маск, планирует запустить корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым.