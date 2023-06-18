Лавров высказался о решении Германии объявить Россию «главной угрозой» миру

Решение немецких властей объявить Россию «главной угрозой» миру не опирается на логику и интересы Германии. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Напомним, что очередные обвинения в адрес Москвы появились в новой стратегии национальной безопасности ФРГ, опубликованной 14 июня.
«Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии», — добавил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее о решении Берлина высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ФРГ попросту решила следовать в фарватере США.