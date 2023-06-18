«Не играй в мои игрушки»: Пригожин рассказал, как МО РФ отреагирует на его официальное обращение

Пресс-служба основателя «оркестра» получила запрос от редакции издания Live24. Журналисты попросили его объяснить, был ли дан ответ на письмо, адресованное министру обороны России Сергею Шойгу. Как утверждает Пригожин, ответ еще не пришел, так как в выходные дни «бюрократия не работает».