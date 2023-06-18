«Не играй в мои игрушки»: Пригожин рассказал, как МО РФ отреагирует на его официальное обращение

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что еще не получил ответ на свое обращение в адрес министра обороны России Сергея Шойгу. Он рассказал, каким может быть содержание письма.
Пресс-служба основателя «оркестра» получила запрос от редакции издания Live24. Журналисты попросили его объяснить, был ли дан ответ на письмо, адресованное министру обороны России Сергею Шойгу. Как утверждает Пригожин, ответ еще не пришел, так как в выходные дни «бюрократия не работает».
«Ожидаем в понедельник, но мне уже слили, что там написано. Там написано следующее: "Главе ЧВК "Вагнер" Пригожину Е.В. Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок". Внизу как обычно подпись и написано: "Кто как обзывается, тот сам так называется"», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Предполагается, что официальный ответ будет получен в понедельник, 19 июня. При этом основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что его текст будет сразу же опубликован.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Евгений Пригожин рассказывает о попытках передать контракт с Минобороны России в само ведомство. Он отказался раскрывать содержание документа, заявив, что министерство само «сольет его» в ближайшее время.