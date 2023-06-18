Чехия увеличит объем ветряной энергии втрое к 2030 году

В Чехии работает примерно 200 ветровых турбин мощностью 340 МВт. К 2030 году их количество планируют увеличить в три раза, заявил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.
В сравнении с другими европейскими государствами Чехия отстает в развитии ветрогенерации, доля которой там составляет 1%, хотя средний показатель по Евросоюзу достигает 17% от общего объема потребляемого электричества.
В связи с этим власти республики развивают данную отрасль и планируют увеличить долю такой электрогенерации в три раза в 2030 году.