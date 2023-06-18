РИА Новости: Турции предлагали стать гарантом безопасности для Украины

Официальной Анкаре предлагали стать гарантом безопасности для Украины на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации соседнего государства. Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на источник, знакомый с обстоятельствами.