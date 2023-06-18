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РИА Новости: Турции предлагали стать гарантом безопасности для Украины

Украина
РИА Новости: Турции предлагали стать гарантом безопасности для Украины

Официальной Анкаре предлагали стать гарантом безопасности для Украины на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации соседнего государства. Об этом рассказали журналисты, ссылаясь на источник, знакомый с обстоятельствами.

По данным РИА Новости, российская сторона была не против подобного развития событий. Однако переговорный процесс при участии государств — гарантов безопасности Киева не принес ожидаемой конкретики, указал информатор.

Ранее сообщалось, что Москва заинтересована в скорейшем достижении мирового соглашения с Киевом. Такой оценкой ситуации поделился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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