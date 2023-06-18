Пригожин привел статистику преступлений, совершенных экс-заключенными после службы в ЧВК «Вагнер»

По словам главы «оркестра», по состоянию на 18 июня текущего года, после завершения действия контракта домой уехали 32 тысячи ранее осужденных, принимавших участие в спецоперации на территории ЛДНР в рядах ЧВК «Вагнер». Комментарием Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».