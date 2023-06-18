Пригожин привел статистику преступлений, совершенных экс-заключенными после службы в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обнародовал данные о количестве бывших заключенных, отработавших свой контракт с «оркестром», а также привел статистику совершенных данной категорией граждан преступлений.
По словам главы «оркестра», по состоянию на 18 июня текущего года, после завершения действия контракта домой уехали 32 тысячи ранее осужденных, принимавших участие в спецоперации на территории ЛДНР в рядах ЧВК «Вагнер». Комментарием Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Совершено теми, кто вышел на свободу и закончил контакт, 83 преступления, это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер"», — отметил он.
Глава «оркестра» ранее рассказал о том, что ЧВК «Вагнер» полностью организовывает медицинское обслуживание для своих раненых — со стадии первой помощи и до протезирования.