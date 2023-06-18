Диетолог назвал три опасных для здоровья продукта при панкреатите

Кроме того, у человека может начаться сахарный диабет. Именно поэтому важно отказаться от этих трех продуктов и в целом ограничить употребление сладостей, добавил специалист. Лучше в качестве десерта выбирать свежие овощи и ягоды, а из напитков — морсы, пишет NVL.