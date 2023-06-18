«Умоляю вас». Илон Маск попросил вернуть Байдену доступ к социальным сетям

Уточним, что в марте прошлого года администрация президента США подготовила проект бюджета с налогом 20% для состоятельных граждан. Данная мера затрагивает домохозяйства с имуществом более ста миллионов долларов. По мнению Белого дома, что за десять лет налог позволит сократить бюджетный дефицит на 360 миллиардов долларов.