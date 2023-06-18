«Умоляю вас». Илон Маск попросил вернуть Байдену доступ к социальным сетям

Американский миллиардер Илон Маск призвал выдать президенту США Джо Байдену пароль от социальных сетей, чтобы он смог самостоятельно выкладывать записи от своего лица.
«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!» — обратился к администрации американского лидера предприниматель.
Поводом дял подобного обращения стало сообщение на странице американского лидера, сообщавшее, что «пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю». Оно появилось после нескольких публикаций о предвыборной встрече Байдена с представителями профсоюзов.
Уточним, что в марте прошлого года администрация президента США подготовила проект бюджета с налогом 20% для состоятельных граждан. Данная мера затрагивает домохозяйства с имуществом более ста миллионов долларов. По мнению Белого дома, что за десять лет налог позволит сократить бюджетный дефицит на 360 миллиардов долларов.
Ранее Илон Маск выразил беспокойство по поводу выделения правительством США пакета военной помощи для Украины. Он задался вопросом: «чем это закончится?».