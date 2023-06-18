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Sky News: Россия эффективно справляется с санкционным давлением Запада

Политика
Sky News: Россия эффективно справляется с санкционным давлением Запада

Москва эффективно противостоит санкционному давлению со стороны западных государств. Соответствующими наблюдениями поделилась обозреватель из Великобритании Диана Мэгней в эфире телеканала Sky News.

Как отметила журналистка, даже после начала украинского конфликта ряд западных организаций продолжили свою деятельность на территории РФ. Такое развитие событий свидетельствует о том, что Европе не удалось «уничтожить» российскую экономическую сферу.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — подчеркнула Мэгней.

Ранее президент России Владимир Путин сказал: «с волками жить, по-волчьи выть». Так он прокомментировал западные санкции в отношении авиаотрасли страны.

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