WP: российские военные оставили ВСУ без предназначенной для контрнаступления западной техники

Аналитики американского издания напомнили, что российская армия также не теряла времени зря, укрепляя оборону вдоль линии боевого соприкосновения. Когда же ВСУ пошли в атаку, машинам пришлось продвигаться по минным полям и под огнем артиллерийских орудий. Это привело к закономерным потерям.