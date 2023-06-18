WP: российские военные оставили ВСУ без предназначенной для контрнаступления западной техники

Вооруженные силы Украины за считанные дни интенсивных боев потеряли значительную часть западной бронетехники, которую долго копили для контрнаступления, пишет The Washington Post.
Аналитики американского издания напомнили, что российская армия также не теряла времени зря, укрепляя оборону вдоль линии боевого соприкосновения. Когда же ВСУ пошли в атаку, машинам пришлось продвигаться по минным полям и под огнем артиллерийских орудий. Это привело к закономерным потерям.
«Русские сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, к тому же у них больше беспилотников», — сказано в статье.
Как подчеркнули в издании, первый этап наступательной операции не принес ВСУ результата, и едва ли ситуация изменится в будущем. Следующая попытка прорвать российскую оборону будет проходить без необходимого для этого количества техники.