Госдума анонсировала заседание Парламентского собрания Союзного государства

Пресс-служба Госдумы анонсировала заседание 64-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Мероприятие проведет спикер ГД Вячеслав Володин.
Уточняется, что встреча представителей России и Белоруссии состоится в Витебске. В рамках заседания будет обсуждаться совместная работа Москвы и Минска в транспортной отрасли, а также модельные законодательные акты, добавили в парламенте.
«19 июня в городе Витебск Вячеслав Володин проведет заседание 64-й сессии парламентского собрания союза Белоруссии и России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Между тем спикер ГД уже прибыл в соседнюю республику. Об этом стало известно 18 июня.