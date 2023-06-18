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Дочь покойной Анны Самохиной заявила, что дом актрисы превратился в проходной двор

Шоу-бизнес
Дочь покойной Анны Самохиной заявила, что дом актрисы превратился в проходной двор

Дом покойной актрисы и телеведущей Анны Самохиной превратился в проходной двор. Об этом сообщила ее дочь.

Самохина-младшая призналась, что квартира матери перешла к ней по наследству. Кроме этого, она стала обладательницей шубы, украшений и состояния.

Несмотря на это, женщина отдала все имущество тете и ее приятельнице. Однако среди ее родственников были те, кто забирал наследство без разрешения.

«Дом превратился в проходной двор после ее смерти. Подружки брали вещи и говорили: "Это Саше не понадобится"», — поделилась наследница актрисы в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напомним, Самохина скончалась в 2010 году от онкологического заболевания. Ее похоронили в Санкт-Петербурге.

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