Дочь покойной Анны Самохиной заявила, что дом актрисы превратился в проходной двор

Дом покойной актрисы и телеведущей Анны Самохиной превратился в проходной двор. Об этом сообщила ее дочь.
Самохина-младшая призналась, что квартира матери перешла к ней по наследству. Кроме этого, она стала обладательницей шубы, украшений и состояния.
Несмотря на это, женщина отдала все имущество тете и ее приятельнице. Однако среди ее родственников были те, кто забирал наследство без разрешения.
«Дом превратился в проходной двор после ее смерти. Подружки брали вещи и говорили: "Это Саше не понадобится"», — поделилась наследница актрисы в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Напомним, Самохина скончалась в 2010 году от онкологического заболевания. Ее похоронили в Санкт-Петербурге.