Политолог из ЮАР Читанга раскрыл истинные цели африканской инициативы по Украине

Лидеры африканского континента желают поскорее разрешить украинский кризис из-за ряда факторов. Истинную цель политиков обнажил политолог из ЮАР Гидеон Читанга.
Как отметил эксперт в ходе беседы с корреспондентами «Известий», конфликт, который развернулся на территории Украины, стал причиной возникновения кризиса в государствах Глобального Юга. Однако решение появившихся проблем является не единственной целью африканских политиков.
«Инициатива по Украине является частью процесса становления Африки как равноправного члена, к примеру, Совета Безопасности ООН и других мировых институтов», – заявил политолог.
Вчера, 17 июня, в Санкт-Петербург прибыли главы семи стран Африки. Они провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине.