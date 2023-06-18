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Политолог из ЮАР Читанга раскрыл истинные цели африканской инициативы по Украине

Политика
Политолог из ЮАР Читанга раскрыл истинные цели африканской инициативы по Украине

Лидеры африканского континента желают поскорее разрешить украинский кризис из-за ряда факторов. Истинную цель политиков обнажил политолог из ЮАР Гидеон Читанга.

Как отметил эксперт в ходе беседы с корреспондентами «Известий», конфликт, который развернулся на территории Украины, стал причиной возникновения кризиса в государствах Глобального Юга. Однако решение появившихся проблем является не единственной целью африканских политиков.

«Инициатива по Украине является частью процесса становления Африки как равноправного члена, к примеру, Совета Безопасности ООН и других мировых институтов», – заявил политолог.

Вчера, 17 июня, в Санкт-Петербург прибыли главы семи стран Африки. Они провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

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